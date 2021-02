SARONNO – Nuovo presidente per la Focris: l’Amministrazione ha nominato come presidente del cda della casa di riposo intercomunale Tommaso Mascarello noto in città per il suo impegno in iniziative di solidarietà durante l’emergenza Covid e candidato di Obiettivo Saronno.

Del nuovo cda della Focris si era parlato a metà dicembre quando l’Amministrazione aveva reso noto la nomina, in qualità di membri del consiglio di amministrazione di Stefano Barcellini, Cesare Cenedese, Ferdinando Cortese e Roberto Spreafico. A Cristiana Dho era stata conferita la delega di presidente del nuovo cda.

In realtà già al primo cda della casa di riposo di via Volpi ha partecipato il sindaco Augusto Airoldi perchè è emersa l’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di presidente della fondazione prevista da una norma di carattere nazionale.

Così l’Amministrazione ha nominato un nuovo presidente Tommaso Mascarello noto per la sua attività con il gruppo Moss e candidato con Obiettivo Saronno all’ultima tornata elettorale.