x x

SARONNO – Pubblichiamo integralmente l’intervento del consigliere comunale Cristiana Dho durante il consiglio comunale aperto sull’aumento delle rette della casa di riposo Focris.

Buonasera a tutti e in particolare ai cittadini che ci stanno seguendo da casa.

Ringrazio anche io il dott. Mascarello per l’impegno e la professionalità con cui ha lavorato in questi 12 mesi di attività. Riprendo l’intervento del mio Capogruppo Luca Amadio. Il 30 dicembre 2020, data in cui si è tenuto un consiglio di amministrazione molto importante per delineare il futuro di Focris, i rappresentanti di OS non erano presenti. Come mai? Per volontà degli stessi? No. I rappresenti di Os non c’erano, a differenza di tutte le forze politiche di maggioranza (PD e le liste [email protected] Saronno e Saronno civica), perché il ruolo di Presidente – che sarebbe spettato ad una persona indicata da Obiettivo Saronno – era ricoperto dal signor Sindaco Augusto Airoldi. Come mai? In data 16 dicembre 2020 il Sindaco Airoldi aveva affidato l’incarico di Presidente di Focris a Cristiana Dho, a me.

In data 23 dicembre – 7 giorni dopo la delega ricevuta – mi dimettevo formalmente per motivi legati ad impegni professionali e familiari sopraggiunti, sommati all’impegno legato al mio ruolo di consigliere comunale. In questi 7 giorni di incarico non ho avuto modo di intraprendere nessuna azione concreta per la struttura se non presentarmi al Direttore generale dott. Forti e al Direttore Sanitario dott. Balzaretti.

Facendo un passo indietro, in data 21 dicembre il Sindaco Airoldi mi comunicò che – in accordo al Decreto n. 39 del 2013 – la mia nomina a presidente era incompatibile con il mio ruolo di consigliere comunale (come invece espresso nello Statuto di Focris, antecedente il 2013). Per questo motivo, il sindaco Airoldi, sentito anche il parere del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli, lo stesso giorno – a meno di due ore dall’inizio di una seduta di consiglio comunale – mi comunicava che – riporto le sue parole – “forse è opportuno che questa sera non prendi parte al consiglio comunale per evitare domande da parte della minoranza”. Risposi che mi sembrava una richiesta importante – perché è diritto di un consigliere comunale partecipare alle sedute di consiglio – tuttavia, in fiducia, accettai il suggerimento del Sindaco.

Le ore seguenti furono molto intense per me, volevo capire fino in fondo la questione. Il parere legale dell’avv. Gilli, chiesto dal Sindaco Airoldi e datato 22 dicembre 2020, chiuse il tema confermando l’incompatibilità tra le due nomine.

Così è spiegato il motivo per il quale Obiettivo Saronno – e solo la forza politica Obiettivo Saronno – non era rappresentata da alcuno, in uno dei consigli d’amministrazione significativi per il futuro della Casa di riposo Focris. Con questa totale assenza, Obiettivo Saronno non ha potuto avere voce in capitolo per incidere sulle scelte a favore della RSA.

QUI LA DIRETTA DEL CONSIGLIO

QUI IL RIASSUNTO DELLA SERATA

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn