Calcio, dal Sassuolo alla Caronnese: Midolo è rossoblù

CARONNO PERTUSELLA – Un altro colpo di mercato in casa Caronnese: si tratta del giovane difensore centrale Giovanni Midolo. Il classe 2001 dopo aver iniziato tra le fila del Real Siracusa si trasferisce al Chievo Verona dove rimane per tre anni tra le fila del settore giovanile. Midolo passa poi all’Ascoli nella squadra Primavera ma il suo talento viene notato dal Sassuolo che lo veste di neroverde. Ora, per il giovane difensore siciliano, inizia una nuova avventura con la maglia della Caronnese.

Ecco le sue prime parole da neo calciatore gialloblù: “Sono contento di questa nuova esperienza, darò il massimo per questa maglia. Spero di mettermi in mostra e di crescere sia come atleta che come persona. Darò tutto fino alla fine”.

La Caronnese calcio è reduce dalla sconfitta nel derby con la Castellanzese ma resta nelle zone alte della classifica di serie D.

(foto: il neo-acquisto della Caronnese, Giovanni Midolo)

02022021