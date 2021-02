SARONNO – Commenterà stanotte il Superbowl, l’attesissima sfida che è la finale del campionato Nfl di football americano fra Kansas city e Tampa bay: in questi giorni a Saronno per visitare i famigliari, l’unico italiano professionista nella Nfl, il saronnese Giorgio Tavecchio, con questo simpatico video intanto “insegna” agli americani come si fanno le lasagne, quelle vere.

Nei giorni scorsi, con una serie di interviste registrare al centro giovanile “Monsignor Ronchi” di via Colombo ha accompagnato, tramite Dazn, gli italiani verso quello che viene considerato come l’appuntamento clou dello sport americano per eccellenza. Giorgio quest’anno ha vestito la maglia dei Titans di Nashville, non sarà alla finalissima e allora i telecronisti di Dazn l’hanno coinvolto nella road map di avvicinamento a questo evento, e poi nel commento in lingua italiana, tramite la app di Dazn. Pre-parartita dalle 23.30 e poi poco dopo mezzanotte si entrerà nel vivo. Qui, da Facebook, per chi non ha ancora cenato proponiamo questo simpatico video realizzato qualche anno fa, in cui Giorgio – amante della buona cucina – spiega… come fare le lasagne “made in Italy”.

Anche il papà di Giorgio Tavecchio è spesso a Saronno, e nel 2018 al campo di softball l’aveva intervista… l’allora assessore comunale allo Sport, Gianpietro Guaglianone.

(foto: una immagine dal simpatico video in cui Giorgio insegna agli americani come fare… le lasagne)

07022021