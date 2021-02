SARONNO – Sarà ora la polizia locale a chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto ieri in via Frua nei pressi dell’ospedale cittadino e che ha visto coinvolta una ragazzina di 13 anni, caduta dal monopattino. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio, quando era già buio, alle 19.30 e sul posto è subito accorsa una pattuglia della vigilanza urbana saronnese, con gli agenti che hanno prestato i primi soccorsi alla giovane. Che è stata quindi presa in consegna dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese, ed è stata trasportato all’ospedale di Rho per essere medicata e per gli accertamenti sanitari del caso.

La vigilanza urbana ha dunque avviato verifiche sulla dinamica dell’incidente stradale. Con il boom dei mezzi elettrici “leggeri” a cui si sta assistendo negli ultimi mesi, sono però anche aumentati gli incidenti che vedono questi mezzi coinvolti; ne sono anche ultimamente capitati alcuni pure a Saronno e nell’immediato circondario.

(foto archivio: precedente incidente con un monopattino, in centro a Saronno)

07022021