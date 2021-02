Schianto contro la cabina elettrica, morto sulla strada fra Cogliate e Barlassina

COGLIATE / BARLASSINA – Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità del grave incidente stradale che si è verificato nel fine settimana lungo la provinciale fra Barlassina e Cogliate, dove è via Longoni: il sinistro è avvenuto nella notte fra sabato e domenica, alle 22.15, quando una vettura – una Honda Civic – è uscita di strada scontrandosi con una cabina elettrica. Sul posto sono accorsi, oltre ai carabinieri, mezzi e personale dei vigili del fuoco di Lazzate, Desio e Seregno; e le ambulanze della Croce rossa di Lentate sul Seveso e della Croce bianca di Seveso, oltre che l’automedica da Monza.

L’uomo che era al volante dell’auto, un 54enne, è deceduto mentre l’amico 50enne, che era sul posto anteriore del passeggero, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita ed è stato trasportato all’ospedale di Cantù.

(la foto del comando dei vigili del fuoco mostra i soccorsi attorno all’auto incidentata)

