CARONNO PERTUSELLA – Caronno Pertusella ha un nuovo ambulatorio multi specialistico. Nella mattina di sabato 13 febbraio è stato inaugurato Amicodentista – Amicomedico, un centro medico di prevenzione, diagnosi e cura in grado di rispondere alle esigenze di tutti, ma con un focus particolare sulle patologie che colpiscono l’età matura.

Al taglio del nastro, che ha preceduto il primo giorno di apertura fissato per lunedì 15, hanno partecipato il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici,il parroco don Franco Santambrogio, il maresciallo dei Carabinieri Roberto Granatiero, il vice comandante della Polizia Locale Michele Albamonte e il direttore sanitario della struttura, il dottor Maurizio Pedone.

«Oggi per noi è un giorno di grande emozione – ha esordito il dottor Pedone -. Con il taglio del nastro di Amicodentista – Amicomedico si concretizza un progetto a cui stavamo lavorando da diverso tempo, nonché un sogno. Grazie alla squadra di professionisti che siamo riusciti a comporre, alla struttura moderna e agli strumenti che avremo a disposizione siamo sicuri di poter rispondere al meglio alle esigenze di buona salute del nostro territorio. Tutti insieme, per la salute».

«Il nostro è un centro medico di prevenzione, diagnosi e cura. La prevenzione è nel nostro DNA – ha continuato il dottor Maurizio Pedone – Fin dalla nostra nascita abbiamo abbracciato questa filosofia e dedicato grande attenzione alla costruzione del rapporto di fiducia tra medico e paziente, che va ben oltre la sola visita. Diamo grande importanza alla diffusione di informazioni utili al benessere della persona e alla prevenzione attraverso articoli, approfondimenti e video disponibili gratuitamente sul nostro magazine salute e sui nostri canali social».

«Sono contento per la nascita di un luogo di prevenzione e di cura a Caronno Pertusella, che necessitava di questo tipo di servizi – il commento del sindaco Marco Giudici – Sono ancora più contento dopo aver visionato questo edificio: ho trovato spazi accoglienti, oltre alla garanzia della qualità del servizio di medici e operatori sanitari che qui lavoreranno. Sono convinto che sarà un’operazione di successo. Sono inoltre contento che si farà ora, in un momento di depressione sociale per il Covid, che sta mietendo vittime non solo per l’emergenza ma anche perché la popolazione non si sta curando e sta venendo meno la prevenzione. In questo periodo, infatti, ci sono stati molti più morti rispetto agli anni passati dovuti all’assenza di prevenzione e controllo».

Al centro medico multi specialistico Amicodentista – Amicomedico di via Lura 37 da lunedì 15 febbraio sarà possibile effettuare visite non solo con il chirurgo orale, l’odontoiatra o l’igienista dentale, ma anche con l’angiologo, il cardiologo, il chirurgo generale, il chirurgo vascolare, il medico esperto in cure palliative e terapia del dolore, il dermatologo, il fisiatra, il fisioterapista, il geriatra, l’oncologo, l’ortopedico e il proctologo. Entro marzo, inoltre, si aggiungeranno le specialità di allergologia, andrologia, ginecologia, otorinolaringoiatria, ostetricia, pediatria, podologia, psicologia, psichiatria e urologia, insieme al punto prelievi dove sarà possibile effettuare esami del sangue, analisi di laboratorio e check up completi di prevenzione, oltre al servizio di medicina del lavoro.

Da subito partirà la collaborazione con il Centro Radiologico di Arese per esami di qualità con brevi tempi di attesa.

Prenotare una visita da Amicodentista – Amicomedico è possibile chiamando il numero verde 800088315 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.