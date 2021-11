x

SARONNO – Nell’ultimo fine settimana sono stati molti i saronnesi che hanno trovato e raccolto in giro per la città le penne realizzato in edizione limitata per il compleanno della nostra testata.

“E’ un’iniziativa che abbiamo realizzato per festeggiare i nostri 9 anni online – spiega la direttrice Sara Giudici – e siamo contanti che sia stata apprezzata e condivisa dai saronnesi di tutte le età”.

Per altro le penne “ilSaronnove” hanno anche viaggiato coi saronnesi andando a Domodossa con i prodotti di Aequos e a Genova all’acquario accompagnando famiglia.

C’è anche chi non è riuscito a trovare la penna: “Ne abbiamo ancora qualcuna che saremo lievi di condividere coi nostri lettori”. Come fare per averla? Il modo più semplice e rapido è fermare la nostra direttrice Sara Giudici agli eventi e alle iniziative cittadine così da farsene consegnare una.

“Stiamo molto soddisfatti di questo compleanno insolito ma on the road come piace a noi de ilSaronno. Per questo è stato essenziale l’aiuto dei nostri partner Amicodentista – Amicomedico e Local Express“.

Hanno parlato della “Caccia alle penne” anche Varesenoi e Viverelombardia.

Ecco le foto di chi ha trovato le penne

Ecco dove sono state lasciate le penne