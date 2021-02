Softball giovanile: la saronnese Mirta Anselmi convocata in Nazionale

SARONNO – “La società Saronno Softball è lieta di comunicare che la nostra Mirta Anselmi è stata selezionata per la nuova avventura del progetto di Italia Softball U14. Congratulazioni Mirta, la società, le tue compagne e tutti i genitori della nostra grande famiglia nerazzurra tifano per te!” Così i dirigenti del club del presidente Massimo Rotondo, dopo la chiamata in “azzurro” della giovane giocatrice saronnese, che parteciperà dunque a questo nuovo progetto della Federazione italiana, per fare crescere il settore giovanile.

Obiettivo della Fibs è quello di creare un gruppo di giovani promettenti da seguire passo a passo nella loro crescita. Si tratta di un novità. Si inizia domenica 21 febbraio a Collecchio i in provincia di Parma: parte da lì l’avventura di Italia Softball U14, il nuovo progetto sperimentale che coinvolgerà più di 50 ragazze delle annate 2007 e 2008 nel corso di quest’annata 2021. Il primo raduno sarà dedicato esclusivamente a lanciatori e ricevitori.

(foto: la saronnese Mirta Anselmi)

15022021