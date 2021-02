SARONNO – Torna l’Arenabiancoceleste (abbreviato in Abc) lo spazio de ilSaronno per “parlare di politica fuori dai comunicati stampa e dando voce ai protagonisti”. Ospite di oggi Agostino De Marco, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. De Marco ricopre anche il ruolo di commissario cittadino.

Stasera alle 21 sulla pagina Facebook de ilSaronno e sul canale Youtube dela nostra testata la diretta dell’intervista

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia. L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.