CISLAGO – Momenti di apprensione ieri pomeriggio alla Massina di Cislago dove è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Saronno ed anche l’automedica. Il tutto per soccorrere un uomo di 36 anni. L’episodio si è verificato alle 16 in via Dante Alighieri, dunque nella zona periferica della campagna cislaghese.

Il trentaseienne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per essere medicato, visitato e per tutti gli accertamenti sanitari del caso. L’intervento di soccorso, ovviamente, è stato eseguito seguendo i parametri sanitari che sono previsti in questo periodo dell’emergenza coronavirus.

