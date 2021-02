SARONNO – “Quest’anno, causa pandemia, l’assessorato comunle alla Cultura ha offerto ai bambini delle scuole dell’infanzia di Saronno di vivere il Carnevale nella propria scuola con 6 spettacoli circensi realizzati in settimana in ogni sede scolastica”: è il Comune che fa il punto sul carnevale 2021, che si sta svolgendo senza appuntamenti pubblici e sfilate, per la necessità di evitare assembramenti, per l’emergenza coronavirus. Ad attendere i bimbi oggi a passeggio in centro, e le loro famiglie, comunque un simbolico arco di palloncini all’ingresso di corso Italia.

Da parte dell’ente locale, un excursus storico sul carnevale di Saronno.

Fino ai primi del ‘900 Saronno era un borgo prevalentemente contadino e il Carnevale, come altrove, traeva origine dal mondo rurale. I travestimenti più caratteristici erano lo spaventapasseri, gli animali domestici, l’uso di abiti maschili per le donne oppure semplicemte vestirsi di stracci e girare per le corti fino a sera con la faccia dipinta di carbone.

Non era da tradizione sfilare ma si era soliti organizzare semplici recite e trascorrere il pomeriggio insieme: i ragazzi cantavano, facevano giravolte e correvano per le vie cittadine. Nelle pubblicazioni del compianto maestro Vittorio Pini (Carnevalon Carnevalin) si ricordano anche i risvolti gastronomici legati alle festività carnascialesche saronnesi o inerenti alle zone limitrofe del territorio. La “settimana grassa” se la contendevano le osterie che proponevano pietanze gustose e semplici ma molto apprezzate come la classica cazzoeula. Si era soliti andare in giro con il cesto ricolmo di frutta secca e castagne. Al posto delle “chiacchiere”, la cui diffusione avvenne solo in seguito, i dolci più consueti erano frittelle. La tradizione, nelle sue forme manifeste, si è poi modificata nel tempo al passo dei cambiamenti socio-culturali ed economici della nostra società fino a diventare il Carnevale che oggi tutti conosciamo.

A Saronno la tradizionale sfilata dei carri allegorici, per decenni organizzata dall’oratorio della parrocchia prepositurale con la partecipazione di scuole ed associazioni cittadine, è passata negli ultimi anni alla Pro Loco che ha inventato e brevettato le maschere di Re Amaretto e della Regina Granella. L’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto la manifestazione con l’integrazione di spettacoli di piazza ed altre iniziative collaterali.

(foto: carnevale 2021 in una scuola di Saronno)

20022021