SARONNO – “La vicina Bollate è zona rossa ormai da qualche giorno, a Viggiù sono in corso screen della popolazione a causa della comparsa di una variante. E a Saronno? Quanti sono gli attualmente positivi? Si sono riscontrate varianti? Quanti sono i contagi nelle scuole? E nelle case di riposo? Perchè ormai da diverse settimane non ci sono più aggionamenti dall’Amministrazione comunale?”

Sono le domande che, attraverso ilSaronno, un saronnese pone al sindaco Augusto Airoldi: “Ho molto apprezzato la comunicazione, priva di allarmismi e puntuale, del primo cittadino durante le settimane difficili della seconda ondata. Coi video o con i collegamenti con Radiorizzonti ha garantito aggionamenti costanti sull’avanzata del virus che diventavano anche l’occasione per ricordare ai cittadini l’importanza della prevenzione intesa come riduzione le occasioni di contagio. Era rassicurante il continuo appello all’uso con costanza dei dispositivi di protezione personale e il promemoria ai servizi comunali attivati per la pandemia dava l’impressione di una costante attenzione e vigilanza dell’Amministrazione per questa difficile sfida che si pone alla nostra comunità come a tutto il Paese”.

Proprio partendo dal giudizio positivo della strategia comunicativa arrivano le domande sulla lunga interruzione: “Come mai da fine gennaio non ci sono più informazioni? L’ultimo video, stando alla pagina Facebook del Comune, risale a prima di Natale. Nell’ultimo intervento il sindaco parla di trend in salita e in questi venti giorni com’è andata?”.