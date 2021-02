SARONNO – “Le bimbe di Fagio”, profilo satirico di Instagram dedicato a Saronno ed ai saronnesi, non poteva certo trascurare quanto accaduto l’altra sera in consiglio comunale quando la consigliere comunale Marta Gilli ha lasciato la civica Con Saronno, che appoggia la maggioranza, per dichiararsi “indipendente”. Ed ora su “Le bimbe di Fagio” è arrivata addirittura sul pianeta rosso: con un divertente fotomontaggio, ecco Marta comparire nel primo fotogramma che la sonda appena atterra su Marte ha inviato alla Nasa. “Oh raga, mi sa che ho esagerato con sta cosa dell’indipendenza” dice Marta alla sonda Perverance della Nasa.

Insomma, un modo di sorridere sulle ultime vicende che hanno tenuto banco nel mondo della politica saronnese e che sicuramente faranno ancora discutere.

(foto: l’immagine comparsa sul profilo satirico di Instagram, “Le bimbe di Fagio”, dedicato alla consigliera comunale Marta Gilli che ha lasciato la civica Con Saronno ed è diventata indipendente)

