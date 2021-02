TRADATE – Sembra esserci la lite per un parcheggio all’origine dell’evento violento avvenuto ieri sera intorno alle 19,30 in via Galli a Tradate. Partiamo dalle certezze: l’ambulanza della Croce Rossa ha portato pochi minuti prima delle 20 un 26enne in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Era stato preso in consegna dai soccorritori in via Galli dove la chiamata di alcuni passanti ha fatto accorrere anche l’automedica mobilitata dalla centrale operativa delle emergenze sanitarie. Arrivati sul posto hanno trovato il ragazzo a terra sull’asfalto con un trauma cranico. Dopo avergli prestato il prime cure è stato trasferito all’ospedale. All’inizio la situazione era molto più critica ma l’intervento dei sanitari è riuscito a permettere al giovane di arrivare la presidio in codice giallo.

Sul posto, dove sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno con le pattuglie della tenenza di Tradate, alcuni testimoni hanno parlato di una lite per un parcheggio tra tre ragazzi finita con uno spintone e il 26enne che finisce a terra picchiando la testa.

(foto archivio)

21022021