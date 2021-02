SARONNO – Dopo il minuto di silenzio ieri sera nel consiglio comunale online, questa mattina alle 11 cerimonia davanti al Municipio di Saronno, in piazza Repubblica, in ricordo dell’ambasciatore d’Italia in Congo, il 43enne Luca Attanasio di Limbiate e nativo di Saronno; del carabinieri di scorta Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo, ucciso lunedì scorso nel Paese africano. Di fronte alle bandiera a mezz’asta, il momento di raccoglimento con il sindaco Augusto Airoldi, il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli, il vicesindaco Laura Succi. C’erano anche il comandante della locale Compagnia carabinieri, il capitano Fortunato Suriano, ed i rappresentanti della Compagnia saronnese della Guardia di finanza con il capitano Gaia Sorge; ed il comandante della polizia locale, Giuseppe Sala.

Proprio questa mattina si sono svolti i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci; sabato prima della tumulazione della salma si terrà un rito funebre per Attanasio anche al centro sportivo di Limbiate.

(foto: alcuni momenti della cerimonia che si è svolta a Saronno)

25022021