LIMBIATE – L’immunità diplomatica richiesta per un funzionario del Pam (Programma alimentare mondiale) rischia di bloccare il processo avviato dal Tribunale di Roma per accertare le responsabilità dell’assassinio dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio.

La Procura ritiene, infatti, di aver individuato gravi responsabilità del Pam, ovvero l’agenzia delle Nazioni Unite che ha organizzato a febbraio 2021 il viaggio dell’ambasciatore italiano in un villaggio nel Nord-Est del Congo. Secondo la ricostruzione del procuratore, non sarebbero state rispettate tutte le procedure di sicurezza richieste per il trasferimento di Attanasio da Goma a Rutshuru, località a nord di Goma dove era prevista la visita ad una scuola dello World Food Programme.

Queste le anomalie riscontrate da Roma: l’autorizzazione al trasferimento non sarebbe stata chiesta con l’anticipo dei cinque giorni, come prevedeva la legge, in modo da avere la scorta armata; l’ambasciatore e gli altri viaggiavano in auto non blindate, con i giubbotti antiproiettile nel bagagliaio; i nomi di Attanasio e Iacovacci (il carabiniere della scorta morto insieme a Luca Attanasio nell’agguato) non sarebbero stati inseriti nella lista dei partecipanti alla missione, cosa che avrebbe fatto predisporre in automatico una scorta armata.

A questo punto le indagini hanno portato all’iscrizione sul registro degli indagati di Mansour Rwagaza, responsabile della sicurezza del convoglio, con l’accusa di omicidio colposo per omessa cautela ed è qui che è sopraggiunto l’intervento dell’ufficio legale del Pam, che ha immediatamente fatto presente che sulla base di due diverse norme tutti i dirigenti godrebbero di immunità. Una teoria però contestata dalla procura di Roma, perché la convenzione estenderebbe l’immunità ai funzionari del Pam accreditati in Italia e Mansour non lo è.

Proprio prima di Natale, Luca Attanasio, nato a Saronno e vissuto a Limbiate (dove abita tutt’ora la sua famiglia), ha ricevuto la Gran Croce D’Onore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

30122021