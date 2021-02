Aggressione per motivi sentimentali, arrestati due fratelli alle porte del Saronnese

CERRO MAGGIORE – Nel pomeriggio del 26 febbraio 2021 a Parabiago i carabinieri della stazione di Cerro Maggiore hanno arrestato per lesioni personali aggravate in concorso, due fratelli italiani, di 32 e 29 anni, entrambi senza occupazione e già noti (il trentaduenne era stato arrestato il 19 febbraio per violenza e resistenza a pubblico ufficiale proprio dai carabinieri della stazione di Cerro Maggiore, intervenuti su richiesta della madre che lui aveva colpito con uno schiaffo), domiciliati rispettivamente ad Inveruno e Parabiago.

I due fratelli, alle 17, armati di una chiave per lo smontaggio di pneumatici, hanno aggredito un 37enne italiano residente a Nerviano, colpendolo al volto. I motivi del gesto sono riconducibili a motivi sentimentali in quanto l’ex fidanzata del più anziano dei fratelli risulta attualmente frequentare la vittima, che è stata trasportata dal personale sanitario al pronto soccorso dell’ospedale “Mater Domini” di Castellanza dove è stato medicato e dimesso con prognosi di dieci giorni per “policontusioni al volto”. Gli arrestati sono invece stati trattenuti nelle camere sicurezza in attesa del giudizio di convalida.

(foto archivio)

