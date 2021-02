Incidente alle porte di Saronno: scontro auto moto al rondò fra via Varese e via Parma

SARONNO – Scontro auto-moto nei pressi della rotonda dra via Varese e via Parma, uno dei punto più trafficati della periferia cittadina. E’ successo alle 12 di ieri e sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale, i cui agenti hanno attivato i soccorsi. E’ arrivata una ambulanza della Croce rossa di Saronno e sono stte medicate due persone, un uomo di 57 anni ed uno di 54 anni, nessuno ha riportato serie ferite anche se sono stati trasportati all’ospedale cittadino di piazza Borella per tutti gli accertamenti medici del caso. Come detto, il quadro clinico dei due feriti non è comunque, assolutamente apparso preoccupante.

La vigilanza urbana ha raccolto le testimonianze dei presenti ed ha eseguito tutti i rilievi del sinistro, per chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità di quanto è capitato.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso per una precedente emergenza medica sempre nella zona del Saronnese)

27022021