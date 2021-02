Bocedi in commissione Sicurezza con FdI. E lancia il rinnovo del protocollo a favore delle vittime della criminalità

SARONNO – Dopo la presa d’atto del consiglio comunale della composizione delle commissioni consiliari arriva l’intervento di Paolo Bocedi, neo membro della commissione sicurezza, in quota Fratelli d’Italia.

“Ringrazio tutti! Sono moltissimi tutti quelli che come me credono che la legalità non sia un “optional”, ma un dovere morale di tutti i cittadini. Combatto da anni il racket delle estorsioni e le organizzazioni criminali costituendomi parte civile nei numerosi processi al fianco delle vittime della ‘ndrangheta come nell’ultimo processo a Como. Per tutti noi la legalità deve essere il rispetto per le leggi e soprattutto per le persone che hanno combattuto per essa, nonostante tutti i pericoli a cui sapevano di andare incontro ma la legalità è anche soprattutto un impegno di responsabilità anche nelle piccole cose dalla nostra vita quotidiana”.

E continua: “Ringrazio il consigliere comunale ed ex assessore Gianpietro Guaglianone, gli amici della Lega, Ernesto Credentino presidente del circolo Fratelli d’Italia e moltissimi cittadini che mi hanno espresso la loro vicinanza. Un ringraziamento speciale va soprattutto a Monica Forte presidente della Commissione speciale Antimafia Regione Lombardia sempre al nostro fianco nella lotta alla mafie e al senatore Riccardo De Corato assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia. Non dimentico gli uomini di Sos Italia Libera che sono le nostre insostituibili sentinelle che ogni giorno segnalano alla forze dell’ordine fatti criminali”.

E c’è già una novità: “Comunico che a breve sarà rinnovato con la firma del sindaco Augusto Airoldi il protocollo di intesa tra il Comune, la Sos Italia Libera e tutte le forze dell’ordine in favore delle vittime della criminalità organizzata”.

28022021