SARONNO – Ieri sera il nuovo progetto di realizzare un museo innovativo e didattico con l’Accademia di Brera all’interno dell’area dismessa ex Isotta Fraschini è stato protagonista di un servizio realizzato dal giornalista saronnese Fabrizio Patti nell’edizione delle 19,30 del TgR.

Patti ha intervistato Guido Gorla proprietario dell’area che, come spiegato dalla presidente Livia Pomodoro all’inaugurazione dell’anno accademico di Brera, ha lanciato la proposta di realizzare un museo innovativo nel cuore del masterplan per la riqualificazione dell’area dismessa. “Non sarà un museo tradizionale – ha spiegato Gorla – viene pensato per essere utilizzato da chi poi l’arte la continua”.

Cosa ci sarà nel museo targato Brera? “Arte contemporanea, didattica e laboratori“. Ed emergono anche i primi contorni dell’operazione: “Al momento siamo alla fase della manifestazione di interesse. L’obiettivo è quello di concretizzare il progetto tra i 3 e i 5 anni”

Se Angelo Proserpio, accanto a Gorla nell’operazione Isotta, ha rimarcato la mission “rigenerare conservando” il sindaco Augusto Airoldi ha evidenziato il valore del progetto “vuol dire studenti da tutto il mondo, vuol dire docenti da tutto il mondo, vuol dire cultura di alto livello, possibilità di studio e di lavoro per i nostri figli e nipoti”.

28022021