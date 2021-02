CARONNO PERTUSELLA – Due incidenti ieri a Caronno Pertusella. Primo episodio alle 16.40 nella centrale piazza Pertini dove una automobile è uscita di strada. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale caronnese, è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Misinto ed è stato chiesto anche il supporto dei vigili del fuoco. Il conducente del mezzo, un uomo di 38 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, al momento del ricovero non risultava in pericolo di vita.

Alle 18.20 nuovi intervento della Croce rossa con una propria ambulanza a Caronno Pertusella in questo caso in via Bernardino Luini per una caduta dalla bicicletta. L’equipaggio delle autolettiga ha soccorso un ragazzao di 23 anni, che aveva riportato alcune escoriazioni e che è stato trasporto all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

(foto archivio: una immagine della centrale piazza Pertini di Caronno Pertusella dove è avvenuto uno degli incidenti)

28022021