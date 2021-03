GERENZANO – Via ai lavori per il nuovo campo in sintetico del centro sportivo di via Inglesina: sostituirà quello in sterrato, sarà ovviamente utilizzabile durante tutto l’anno ed a prescindere dalle condizioni meteo. Una innovazione firmata dall’Amministrazione comunale e della quale beneficerà innanzitutto la Gerenzanese calcio che con prima squadra e settore giovanile è di “casa” nell’impianto.

Si tratta di una opera che era stata qualche tempo fa pianificata e che rientra fra le migliore previste per il centro sportivo del paese, e delle quali si sta occupando ufficio comunale ai Lavori pubblici dell’assessore Emanuele Pini. Al centro sportivo di Gerenzano sono già stati risistemati gli spogliatoi ed è in arrivo anche un nuovo parcheggio.

(foto: lavori in corso al centro sportivo di via Inglesina per preparare il fondo del terreno di gioco dove sarà pozionato il campo in sintetico, in sostituzione del vecchio e polveroso campo d’allenamento in terra battuta)

