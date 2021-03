SARONNO – L’aggravarsi della situazione pandemica per il coronavirus in tutta Italia ed in particolare in Lombardia, la campagna vaccinale che non è ancora decollata, il tempo che ormai stringe: manca l’ufficialità ma tutto o quasi li addetti ai lavori lo danno per scontato, i campionati di calcio dilettantistico stagione 2020-2021, dopo le prime giornate del settembre dell’anno scorso e lo stop, non riprenderanno più e presto si inizierà a lavorare per l’annata 2021-2022. Le società attendono notizie ufficiali del comitato calcistico regionale della Figc, che potrebbero anche giungere a breve dopo che il nuovo Dpcm, quello firmato l’altro giorno dal nuovo premier Mario Draghi e valido sino al 6 aprile, ha confermato le restrizioni per quanto concerne le attività sportive. Non si può riprendere, neppure a porte chiuse.

Dall’Eccellenza in giù i club attendono notizie che potrebbero arrivare domani, 5 marzo, quando è previsto il consiglio federale. Se la situazione della pandemia migliorerà, nella tardo primavera potranno eventualmente tenersi dei tornei, ma senza promozioni o retrocessioni: questa l’ipotesi più probabile.

