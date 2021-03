SARONNO – Lo spaccio di droga non si ferma, neppure in una Saronno in Zona arancione. Due le operazioni messe a segno dalle forze dell’ordine. Davanti alla stazione ferroviaria di “Saronno sud” è stata fermata una coppia, marito e moglie. Lui arrestato e lei denunciata.

Al confine con Rovello Porro è stato invece preso un marocchino che aveva un etto di eroina. E oltre cinquemila euro in contanti nella sua abitazione di Misinto.

Coronavirus, accolta la disponibilità del Comune di Saronno: nel piano vaccinale di massa anti-covid stilato da Regione Lombardia è stata inserita una location anche nella città degli amaretti.

Ha imboccato una strada senza uscita la crisi della Henkel di Lomazzo: convocati in Regione, i dirigenti della multinazionale tedesca hanno confermato la chiusura dello stabilimento nella bassa comasca, al quale fanno riferimento circa 150 persone fra dipendenti e indotto diretto. Molti di Lomazzo, molti abitanti nel paesi del circondario, compreso Saronno.

