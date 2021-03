LAZZATE – L’emergenza coronavirus è in costante evoluzione e la Lombardia è appena diventata Zona arancio scura a fronte di un aumento dei contagi ma oggi, andando un po’ controcorrente, dalla sede Figc di Roma è in queste ore rimbalzata la notizia della ripartenza dei campionati regionali di Eccellenza. Non ci saranno retrocessione ed il prossimo 10 marzo la Lega nazionale dilettanti dovrebbe decidere sul format, ed in ogni caso non ci saranno retrocessioni. Non è detto, poi, che tutti i club siano disponibili alla ripresa, e dunque non è da scartare l’ipotesi che si riprenda a ranghi ridotti.

In zona, Ardor Lazzate e Varesina sono le uniche due formazioni a partecipare al massimo campionato di calcio regionale. Considerati i “tempi tecnici” per un eventuale riavvio della stagione, è comunque difficile prevedere che si riprenda davvero a giocare prima di un mese e dunque, forse, se ne riparlerà ad aprile. Sempre che la situazione del coronavirus lo consenta.

05032021