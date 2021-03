CARONNO PERTUSELLA – Gerbere gialle donate alla casa di riposo Corte Cova nell’ambito nell’iniziativa nazionale “Raggio di Sole”. E’ l’iniziativa che ieri Claudia Debellini di Fiorart ha realizzato aprendo simbolicamente gli appuntamenti e le iniziative per l’8 marzo.

Proprio in occasione della Festa della Donna, Federfiori-Confcommercio, in collaborazione con i sindacati provinciali, Cometa Federfiori e l’Unione Induisti Italiani, ha promosso l’iniziativa

“Raggio di Sole” per portare un pensiero per le persone anziane che spesso si trovano a lottare contro la solitudine.

L’iniziativa, che consiste nella consegna di gerbere gialle in alcune Rsa, si è concretizzata grazie alla fiorista caronnese alla Corte Cova dove Claudia ha consegnato un cestino di gerbere gialle che sono state poi portate alle degenti. Ovviamente tutto si è svolto nel pieno rispetto delle norme anti-covid senza contatti con gli anziani.

I fiori gialli e l’inaspettata sorpresa ha regalato un’emozione e un momento di condivisione a tutti i degenti che hanno ringraziato la fiorista del colorato omaggio.