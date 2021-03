SARONNO – “Anche questa avventura sanremese è giunta al termine. Voglio ringraziare e dare credito a tutto il team Alcfx per l’ottimo lavoro svolto in tempi da record (un solo mese e mezzo dalla scansione 3D alla realizzazione delle protesi e dei sistemi per gli effetti di sangue). Siete stati grandi ragazzi, sono fiero e orgoglioso di tutta la squadra”.