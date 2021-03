Airoldi: “All’ospedale 700 vaccinazioni anticovid in una settimana. Pronti per il personale scolastico”

Airoldi: “All’ospedale 700 vaccinazioni anticovid in una settimana. Pronti per il personale...

SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi nel consueto appuntamento del lunedì mattina a Radiorizzonti fa il punto della situazione vaccinazioni anticovid all’ospedale di Saronno.

“Nell’ultima settimana sono state somministrate 700 dosi di vaccino di cui 490 a cittadini over 80. Complessivamente le vaccinazioni del presidio di piazzale Borrella sono stati 1720“.

Airoldi fa anche il punto delle progetti a breve termine: “L’obiettivo è quello di passare a oltre 200 vaccinazioni al giorno con un focus sugli over 80. L’Asst Valle Olona sta pensando di vaccinare nel presidio ospedaliero anche il personale scolastico”.

L’ospedale di Saronno ha organizzato uno spazio dedicato alle vaccinazioni al terzo piano del padiglione verde. Ci sono due ambulatori, uno per le prime dosi ed uno per i richiami, con una sala d’attesa che permetta agli utenti di attendere il proprio turno ma anche di restare dopo la somministrazione permettendo al personale sanitario di prestare aiuto in caso di malori o effetti collaterali.

(foto archivio)