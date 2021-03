SOLARO – Nella tarda mattinata di domenica, dopo le ultime operazioni di bonifica, “i nostri volontari Aib assieme ai carabinieri forestali hanno provveduto ad effettuare la perimetrazione dell’incendio che nel fine settimana ha interessato una porzione di parco sul territorio di Solaro. Le fiamme hanno interessato 2.2 ettari di vegetazione”. A fare il punto della situazione sono i responsabili del Parco delle Groane.

Sono dunque in corso gli approfondimenti per chiarire le cause dell’accaduto, l’ipotesi è che la prima scintilla sia scaturita da uno falò accesi dagli spacciatori di droga che si appostano nel bosco, per scaldarsi o cucinare in attesa dei clienti.

Così aveva riferito nella immediatezza i responsabili del Parco Groane: “L’incendio è stato completamente domato entro le 20.30. Ieri mattina sono in corso le ultime attività di bonifica e la perimetrazione di cui vi daremo notizia nelle prossime ore”. L’incendio si è sviluppato nelle vicinanze della Saronno-Monza ed alla sede del parco, l’ex Polveriera di Solaro.

