Al mercato di Solaro uno per famiglia, senza febbre e solo per gli alimentari

Al mercato di Solaro uno per famiglia, senza febbre e solo per...

SOLARO – In linea con molti comuni della zona, anche Solaro ha deciso di attendere un settimana per prepararsi alla riapertura del mercato. E così il mercato comunale riprenderà la sua attività giovedì prossimo 7 maggio. Cambiano però le condizioni di accesso a piazza Libertà, l’ampio spazio aperto che ospita le bancarelle ogni giovedì mattina. Al mercato potrà avere accesso una sola persona per nucleo famigliare ed inoltre sarà misurata la febbre all’ingresso della piazza per evitare ogni possibile rischio sanitario. Inoltre, le sole bancarelle ammesse saranno quelle degli alimentari. Spiega le altre regole il sindaco Nilde Moretti: «Abbiamo deciso di aspettare una settimana per avere il tempo di preparaci e contattare singolarmente tutti gli espositori interessati. L’apertura del mercato al momento è subordinata all’adesione di almeno otto ambulanti. Le bancarelle saranno distanziate di tre metri l’una dall’altra ed al massimo ci saranno due operatori per ogni bancarella. Sarà esposta unicamente merce alimentare e l’orario previsto sarà dalle 8.30 alle 12.30».

01052020