Ciclista investito in centro a Uboldo

UBOLDO – Ciclista investito questa mattina in via Ceriani ad Uboldo: era molto presto, le 6.55, quando si è verificato l’incidente stradale, lungo l’arteria che si trova nel centro del paese; il sinistro si è verificato nei pressi della chiesa parrocchiale, il ciclista dopo l’impatto della sua bici com una autovettura è caduto a terra ed ha riportato alcune contusioni. Si tratta di un uomo di 35 anni.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa saronnese, il cui equipaggio ha prestato le prime cure dal ferito che alle 7.30 è stato quindi trasportato all’ospedale di Saronno per tutti gli accertamenti medici del caso; le sue condizioni non suscitano alcuna preoccupazione. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi dell’incidente per chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio: l’incidente si è verificato nei pressi della chiesa parrocchiale di Uboldo)

18032021