CARONNO PERTUSELLA – Una diffida a tornare a Caronno Pertusella è stata disposta dalle autorità nei confronti del 56enne che lo scorso fine setitmana aveva cercato di rubare la bicicletta al titolare del negozio dell’usato, “Il mercatino” di via Don Uboldi, e che una volta scoperto dal proprietario aveva creato il caos, gettando la bici in mezzo alla strada e poi entrando nel negozio. Per essere infine bloccato dal commerciante e dai carabinieri accorsi sul posto.

Per l’uomo, un italiano già noto alle forze del’ordine, non solo la denuncia per tentata rapina ma anche dunque il provvedimento amministrativo che gli è stato puntualmente notificato: visto che non abita e non ha “interessi” a Caronno Pertusella, non potrà più mettere piede nel territorio comunale caronnese per non andare incontro ad una eventuale ulteriore denuncia penale.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri del locale comando in servizio nella zona centrale di Caronno Pertusella)

18032021