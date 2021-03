Tavolini e sedie gratis per bar e ristoranti di Solaro sino a fine giugno

SOLARO – L’amministrazione comunale ha deciso di prorogare sino al 31 giugno l’esenzione dal pagamento per il canone di occupazione del suolo delle attività del campo della ristorazione. Di fatto, con il provvedimento avviato sin dal 2020 per aiutare la ripresa di bar e ristoranti del paese, a Solaro c’è stato un fiorire di tavolini e sedie all’aperto, occupando piazze e parcheggi, con conseguente aumento della clientela o comunque delle presenze per diverse realtà. Molte attività hanno infatti voluto richiedere l’esenzione ed altrettante sono state quelle che hanno fatto richiesta per nuovi spazi o per allargare quelli esistenti. I tavolini, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, servono non solo ad aumentare i posti a sedere delle singole attività commerciali ma anche da evitare assembramenti all’interno dei locali. Con l’arrivo della bella stagione, il comune ha riproposto l’esenzione almeno sino alla fine del mese di giugno, ma potrebbe essere prorogata ulteriormente in futuro a seconda dell’andamento dell’epidemia e della ripresa economica.

