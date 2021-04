SARONNO – Si è mobilitata la polizia locale e l’ambulanza della Croce d’argento di Limbiate per soccorrere una 42enne protagonista dell’incidente avvenuto ieri mattina in via Varese. Due i mezzi coinvolti una Fiat Panda ed una Volkswagen Polo. Molto comune la dinamica con un’auto che esce dal parcheggio e viene colpita dal veicolo che transita lungo la via.

Inizialmente i presenti hanno temuto il peggio soprattutto per la donna al volante della Polo tanto da chiamare subito il numero unico delle emergenze che ha fatto accorrere l’ambulanza della Croce d’Argento di Limbiate. Il personale sanitario ha rassicurato tutti la donna era provocata con qualche contusione ma nel complesso non c’era da preoccuparsi. L’automobilista, di origine ucraina ma residente a Gerenzano, è stata accompagnata all’ospedale di Saronno per le cure del caso. Sul posto è rimasto il conducente della Panda un 64enne di Limido Comasco che ha fornito la propria testimonianza agli agenti della polizia locale che hanno rilevato il sinistro.