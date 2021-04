SARONNO – “A tre mesi di distanza dal suo lancio ufficiale, il servizio di supporto telefonico Saronno Amica può contare oggi su un gruppo di oltre 40 volontari, tra coloro che rispondo alle chiamate e chi si occupa di formazione, organizzazione del servizio e supporto tecnico”.

Inizia così il messaggio condiviso dal sindaco Augusto Airoldi sulla propria pagina Facebook dedicato al servizio attivato dall’Amministrazione comunale.

“Molte le telefonate che arrivano in questi giorni, soprattutto riguardo alla campagna vaccinale, ma i volontari aiutano a orientarsi anche all’interno del quadro normativo (sempre in cambiamento) e nel capire chi contattare in caso di sintomi, grazie a una formazione specifica fornita da Croce Rossa Italiana – Comitato di Saronno.

Per far partire questo progetto è stato creato un Albo dei Volontari del Comune di Saronno a cui tutti possono iscriversi: oggi per rispondere al telefono, domani per aiutare la nostra città in altri ambiti, secondo la sensibilità di ciascuno. A tutti questi volontari vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione per la grande disponibilità dimostrata in un momento così difficile per la città.

Saronno Amica manda un caro augurio di buone festività pasquali a tutti i saronnesi, sperando che possano passarle al meglio nelle condizioni date.