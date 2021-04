Volley, la Pallavolo Caronno si rilassa dopo la vittoria in Sardegna

CARONNO PERTUSELLA – Festività pasquali decisamente serene per la Pallavolo Caronno rientrata della Sardegna, dopo avere espugnato il palasport del Sant’Antioco. “Atterrati felici e vincenti i nostri ragazzi e staff dopo la trasferta a Sant’Antioco. Buona feste di pasqua a tutti!” il messaggio di giocatori e dirigenti della società caronnese, che sta recitando il ruolo della protagonista nel campionato maschile di volley.

Ora dunque il ritorno a casa per i ragazzi di Claudio Gervasoni, che dovranno cominciare a pensare alle prossime sfide che ci sono ad attenderli. Tra una settimana, infatti, nuovamente in campo per il ritorno (seconda trasferta consecutiva) contro Il Viaggiator Goloso Milano, mentre il 24 aprile la compagine caronnese ospiterà tra le mura amiche del palazzetto dello sport di via Europa a Caronno Pertusella proprio la squadra battuta in questa terza giornata, ovvero la Vba Olimpia, formazione di Sant’Antioco.

(foto: la Pallavolo Caronno in aeroporto durante il rientro dalla Sardegna)

