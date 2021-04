ORIGGIO – E’ illeso il conducente dell’Opel Astra che ieri sera alle 20 ha investito un cervo in via per Cantalupo. Lungo la strada buia l’animale si è parato all’improvviso davanti all’auto. Per il conducente è stato impossibile evitare l’impatto e il cervo è caduto lì sul ciglio della strada. Immediata la richieta di aiuto che ha portato sul posto una pattuglia della polizia locale consortile di Origgio Uboldo.

E’ stato chiamato anche il servizio veterinario che ha confermato la morte dell’animale e ha trattato farmacologicamente i resti per il successivo smaltimento. Sul posto si è creato qualche rallentamento dovuto alla presenza dell’auto che ha investito il cervo e da quella della polizia locale che non solo ha effettuato gli accertamenti del caso, raccogliendo anche la testimonianza del conducente della vettura ma ha anche illuminato e messo in sicurezza la zona per permettere al servizio veterinario di operare in sicurezza.

(foto dell’incidente avenuto in via per Cantalupo)