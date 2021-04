CERIANO LAGHETTO – “Al via le prenotazioni per la campagna vaccinazioni contro il covid per la fascia di età 75-79 anni: è possibile scegliere data e location, comunque sempre nelle vicinanze a poca distanza da Ceriano Laghetto. Da parte mia ho preso la decisione riaprire un ufficio, che sarà funzionante mercoledì e venerdì in Municipio, per le prenotazioni, con personale della protezione civile. E’ dedicato alle persone che non sono in grado di farlo da sole tramite il portale regionale; e intanto resta attivo il numero telefonico per ogni informazione riguardante l’emergenza coronavirus in paese, risponde il sindaco”. Così il primo cittadino cerianese, Roberto Crippa.

Crippa ha intanto visitato il centro vaccinale di Misinto: “Ho trovato una ottima organizzazione, e l’attività procede speditamente per vaccinare tutti gli over 80”.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

Per informazioni generali sul Covid chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

04042021