Calcio, mercato Eccellenza: attaccante ligure per l’Ardor Lazzate

LAZZATE – Continua la campagna acquisti del direttore sportivo dell’Ardor Lazzate in vista del mini campionato 2021 d’Eccellenza: il club ha nelle scorse ore annunciato l’arrivo dell’esperto Andrea Corsini, attaccante che nel reparto offensivo si aggiunge a Roberto Salzano (centravanti classe 1988 che aveva iniziato questa travagliata stagione 2020-2021 nello Stresa) ed Alessio Quaggio.

Corsini, classe 1996, ha seguito la “trafila” delle giovanili della Sampdoria giocando anche nella Primavera della società blucerchiata e nelle ultime 6 stagioni ha sempre militato in serie D, in Cuneo, Lavagnese, nel Ligorna di Genova ed al Vado, nonchè in Sicilia al Paternò. Elemento che ha dunque sempre militato nelle categorie superiori e che saprà sicuramente dare un apporto importante alla formazione gialloblù, che non sta lasciando nulla di intentato per rivelarsi particolarmente competitiva al via della stagione ufficiale. L’annata dovrebbe partire – con il nuovo format ridotto ed i protocolli anti-covid – domenica 11 aprile con l’Ardor impegnata in trasferta contro la Castanese.

(foto: il neo-acquisto Andrea Corsico ed il logo dell’Ardor Lazzate)

04042021