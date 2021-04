SARONNO – I nuovi treni regionali “Caravaggio” per ora non passeranno dalle stazioni di Saronno. Da lunedì 12 aprile i nuovi treni modello Caravaggio, finanziati da Regione Lombardia, entrano in servizio nel ‘Varesotto’ e in particolare sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola.

A partire da lunedì, e progressivamente entro mercoledì, infatti, saranno quattro i nuovi “Caravaggio” in servizio sulla linea, su cui effettueranno complessivamente 22 corse: 11 sulla linea RegioExpress Milano Centrale-Domodossola e 11 sul collegamento Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola, di cui 5 con partenza o destinazione Arona; 6 con proseguimento da e per Domodossola.

Investimenti regionali – “I ‘Caravaggio’ sulla linea per Domodossola, che interessa gli utenti del Varesotto, rientrano – commenta l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – nel programma di investimenti che Regione sta mettendo in campo per rinnovare la flotta. Complessivamente l’investimento regionale sfiora i 2 miliardi di euro per l’acquisto di 222 nuovi convogli, 21 dei quali già in servizio a cui si aggiungeranno appunto i 4 Caravaggio sulla linea in oggetto. Progressivamente stiamo andando a svecchiare il parco mezzi. I treni di ultima generazione saranno gradualmente allocati in tutte le province della Lombardia, compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione e messa in esercizio”.

Caratteristiche del Caravaggio – I nuovi convogli, che circoleranno in composizioni da 4 carrozze con 445 posti a sedere, offriranno ai passeggeri della direttrice un ambiente di viaggio confortevole, grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione Led, prese elettriche e Usb utili per la ricarica dei dispositivi mobili, e accessibile. Prodotti da Hitachi, i treni Caravaggio sono dotati di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 44 telecamere per la videosorveglianza.

Le corse – Lunedì 12 saranno effettuate dai nuovi convogli 9 corse, elencate di seguito.

Da Milano ad Arona/Domodossola

10214 (Milano Porta Garibaldi 6:46-Arona 07:54)

10224 (Milano Porta Garibaldi 11:46-Domodossola 13:59)

2436 (Milano Centrale 17:56-Domodossola 20:04)

2434 (Milano Centrale 17:25-Domodossola 19:04)

Da Domodossola/Arona a Milano

10210 (Arona 5:54-Domodossola 06:59)

10217 (Domodossola 07:20-Milano Porta Garibaldi 9:14)

10219 (Arona 09:06-Milano Porta Garibaldi 10:14)

2431(Domodossola 14:56-Milano Centrale 16:35)

10423 (Domodossola 19:01-Milano Porta Garibaldi 22:14).

