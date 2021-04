SARONNO – Nessun difetto di programmazione ma l’esaurimento dei posti e quindi dei vaccini disponibili per l’hub di Saronno. E’ questa la causa delle prenotazioni per la vaccinazione anti-ucovid a Milano e in altre sedi di cui molti saronnesi si sono lamentati nelle ultime ore.

A fare chiarezza Emanuele Monti, presidente della commissione sanità che risponde all’appello del sindaco Augusto Airoldi in merito alle difficoltà dei saronnesi over 70 che si sono ritrovati con la prenotazione per la vaccinazione a Milano o a Limbiate invece che a Saronno.

“L’hub di Saronno ha avuto ottima risposta sul fronte delle prenotazioni e l’ampliamento della fascia d’età che abbiamo introdotto ieri, con una settimana d’anticipo, ha portato il presidio dell’ex Pizzigoni ad avere 5379 prenotazioni ovvero saturare la capienza degli slot”.

“Già ieri sera sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini saronnese che non riuscivano a prenotare nella zona di Saronno a causa della scarsità di vaccini che impedisce di aprire tutti gli slot di vaccinazione”. A Saronno da lunedì saranno aperte 3 delle 5 linee vaccinali di cui è dotata la struttura: “Oggi gli hub girano al 40% della loro capacità proprio a causa della carenza di vaccini dovuta all’incapacità del precedente Governo, del commissario Arcuri e dell’Europa di sottoscrivere accordi commerciali con aziende del farmaco”.

E continua: “Al di là della cause il mio intervento di ieri sera ha portato sbloccare da stamattina alle 9:50 la possibilità di avere anche gli slot di prenotazione della prima settimana di maggio. Questo, per dare un’ulteriore opzione al cittadino, vale a dire poter scegliere se aspettare qualche giorno in più per essere vaccinato nel luogo più vicino a casa oppure essere vaccinato subito andando in altri hub”.

Chiarita la situazione prenotazioni Monti annuncia anche una sua visita all’hub saronnese: “Ho sostenuto in prima persona in sede di cabina di regia regionale la necessità di un hub a Saronno. Spiace vedere come il Comune lo stia trasformando in un mezzo per una campagna per denigrare regione Lombardia. Tanto che non solo neanche stato invitato all’inaugurazione. (in programma domani mattina ndr). Ma questo non è un problema. Mi recherò personalmente nelle prossime settimane a Saronno soprattutto per ringraziare i tanti volontari grazie ai quali si riesce ad attivare questi hub vaccinali sul territorio”.

