TURATE – Il sindaco Alberto Oleari ha dato la buona notizia ai concittadini tramite i social network: da oggi i turatesi potranno vaccinarsi contro il coronavirus nel nuovo centro vaccinale all’ex Pizzigoni di Saronno.

Buongiorno a tutta la cittadinanza,

nel fine settimana insieme al sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, ai sindaci dei paesi limitrofi e a rappresentanti di Regione Lombardia e Governo, ho presenziato all’inaugurazione del nuovo centro vaccinale che apre lunedì 12 aprile a Saronno, all’interno della palestra dell’ex scuola Pizzigoni di via Parini, di fronte al parcheggio della piscina.

Sarà aperto dalle 8 alle 20, sei giorni su sette, e a pieno regime garantirà 700 vaccinazioni al giorno. È una importante opportunità per noi cittadini turatesi che in tal modo potremo disporre di un centro vaccinale a pochi chilometri da casa. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per allestire questo centro e a coloro che coopereranno per renderlo operativo.