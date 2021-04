SARONNO – Sono partite le pulizie di primavera nel cuore di Saronno: Econord ed Amsa hanno dato via allo stagionale piano di igienizzazione dei portici contro gli allergeni della primavera e in generale i resti poco graditi. Si tratta di una nuova tranche di un intervento stagionale introdotto qualche anno fa dall’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone. Una sperimentazione che ha dato buoni riscontri sul fronte degli apprezzamenti di cittadini e commercianti e che da allora viene riproposta con regolarità.

Questo weekend le “pulizie” a fondo sono state realizzate sotto i portici di corso Italia ma anche in un’altra zona particolarmente critica della città le scale che portano i pedoni dal sottopassaggio di via Primo Maggio a piazza Cadorna.

Non solo la raccolta di cartacce e mozziconi con il passaggio di ramazze e soffiatori ma una vera e propria pulizia con un prodotto innovativo che “lava” in modo osmotico anche gli allergeni. L’opera continuerà nei prossimi giorni con particolare attenzione al quartiere della stazione.

Difficile non notare gli operatori che con grande impegno e cura hanno iniziato ieri gli interventi.