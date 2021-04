Coronavirus positivo, salta Malnate-Rovello di basket

ROVELLO PORRO – E’ andata male alla prima: nel fine settimana il via del campionato di basket maschile serie D con “mini-gironi” locali. Non si è giocata la partita in trasferta del Rovello, prevista contro Malnate, per un presunto caso positivo al coronavirus nella formazione malnatese. Il protocollo sanitario è quello adottato anche in altre categorie ed in altri sport, ovvero un check il giorno prima della gara, con tampone a tutti i tesserati che sono coinvolti nell’evento, poi a porte chiuse per il pubblico.

Ebbene, situazione tranquilla e tutti negativi all’interno del gruppo-squadra del Rovello mentre nel Malnate è emerso un caso positivo, destinato ad ulteriori verifiche ed approfondimenti ma che ha immediatamente, come previsto dalle norme, fatto “saltare” la gara, che è stata rinviata a data da destinarsi. Il debutto del Rovello, quindi, è stato forzatamente rimandato.

“Niente partita, per sospetta positività di un nostro avversario di Malnate; in bocca al lupo a lui per una pronta guarigione!” rimarcano i dirigenti rovellesi.

(foto: una immagine del Rovello in campo, in una passata stagione)

