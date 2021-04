GERENZANO – Anche a Gerenzano ci si è organizzati per celebrare l’anniversario della Liberazione, e come in molti altri comuni anche della zona la sceltà è stata quella di dare vita a momenti fortemente simbolici ma senza cittadini, a seguito delle indicazioni fornite dalle autorità contro la diffusione del coronavirus.

“Domenica 25 aprile è la 76′ Festa della Liberazione: il sindaco Ivano Campi alle 11, a nome di tutta la comunità gerenzanese, deporrà le corone di alloro alla cappella e il monumento ai Caduti, al cimitero di via Fagnanella. Alle 11.30 la messa nella chiesa parrocchiale a ricordo dei Caduti. A seguito delle disposizioni in vigore per l’emergenza da coronavirus, non sarà possibile il corteo e la partecipazione della cittadinanza alla cerimonia” spiegano dal Comune.

(foto: un momento della cerimonia del 25 aprile l’anno scorso a Gerenzano con il sindaco Ivano Campi. Anche l’anno scorso le celebrazioni si erano tenuto con tutte le cautele, per l’emergenza coronavirus che già aveva colpito anche l’Italia)

