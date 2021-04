SARONNO – Concorso in rapina, e per uno di loro anche un’altra rapina: queste le accuse che i carabinieri hanno contestato ai due giovanissimi fermati l’altro giorno per due episodi avvenuti alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” e sul treno.

Le indagini dei carabinieri – Hanno aggredito, in 4 senza armi ma con tanta violenza, due minorenni nel sottopassaggio della stazione centrale di Saronno. E non solo. Uno dei complici aveva già aggredito, il pomeriggio precedente, un altro ragazzo in treno portandogli via i soldi che aveva con sé. Sono i due episodi a cui hanno risposto, in meno di 24 ore, con due fermi i carabinieri della compagnia di Saronno che guidati dal capitano Fortunato Suriano. Ad essere arrestati sono stati un 18enne ed un minorenne, entrambi di nazionalità marocchina entrambi residenti a Milano. I due sono stati complici nella prima aggressione quella avvenuto nel sottopassaggio dello scalo ferroviario di piazza Cadorna mentre solo il più piccolo ha aggredito un minorenne su un treno in corsa all’altezza della stazione di Caronno Pertusella.

Pochi i dettagli resi noti sulle rapine anche per tutelare al massimo l’identità delle vittime davvero provate dall’accaduto. In particolare la rapina sul treno ha visto il minorenne straniero aggredire un altro minore che stava tornando a casa da scuola in treno. Dopo averlo minacciato gli ha preso i soldi e una collana. Il baby rapinatore è sceso dal treno e si è dileguato mentre il ragazzino ha chiesto aiuto. I carabinieri hanno ascoltato la sua testimonianza raccogliendo i primi elementi. Venerdì pomeriggio una nuova rapina con questa volta 4 ragazzi che hanno aggredito due minorenni. Dal resoconto delle vittime gli aggressori non avevano armi ma solo una buona dose di spregiudicatezza e violenza. Uno dei due è stato colpito con al petto. Niente cure mediche per lui anche se, come l’amico, era visivamente provato dall’accaduto. I carabinieri hanno subito trovato e bloccato il 18enne e il minorenne, riconoscendolo anche come l’autore della rapina del giorno precedente. Al momento non trapelano altri particolari anche perchè proseguono le indagini per trovare gli altri due complici del secondo colpo.

