UBOLDO – Nell’area verde intorno alla Cascina Regusella è stata segnalata negli ultimi giorni la presenza di un’esibizionista che avrebbe anche importunato un’uboldese durante una passeggiata.

L’episodio ha suscitato molto clamore e in paese se ne parla molto. La segnalazione arriva da una donna che camminando nell’area verde è incappata in un uomo che le si è parato davanti mostrandole le parti intime. L’uboldese è subito tornata sui suoi passi. Correndo per qualche poche centinaia di metri ha incontrato alcuni frequentatori dell’area verde che dopo averla rassicurata sono ritornati nella zona in cui l’uomo era entrato in azione ma lui si era dileguato. Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine. La notizia si è diffusa rapidamente soprattutto sui social dove sono comparsi diversi appelli in modo da invitare chi frequenta l’area verde a prestare attenzione e dare tempestivamente l’allarme in caso di avvistamenti o altre “performance” dell’esibizionista. Pochi gli elementi raccolti sull’uomo del quale si sa solo che è sulla cinquantina.

(foto archivio)

24042021