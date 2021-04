GERENZANO – “Nella giornata di sabato 24 aprile giovani volenterosi attivisti del gruppo Fratelli d’Italia di Gerenzano si sono recati presso una zona all’interno del parco dei Mughetti a seguito di segnalazioni di cittadini di Gerenzano”

Inizia così la nota di Andrea Fermata che fa il punto dell’iniziativa organizzata nel weekend

“Giunti sul luogo si sono trovati davanti una serie di rifiuti, non solo ingombranti; a questo punto i giovani di Fratelli d’Italia hanno provveduto a pulire l’area e a portare i rifiuti direttamente alla nostra discarica comunale. Il responsabile dei giovani Fratelli d’Italia di Gerenzano, Mattia Falduto, ha testimoniato “l’operazione pulizia” tramite un video e delle foto lanciate anche sui social. Nello stesso giornata abbiamo appreso che anche delle famiglie con bambini si sono recati in altre zone di Gerenzano per raccogliere i rifiuti lasciati da altre persone.

Ci teniamo a sottolineare a questa amministrazione comunale che non è auspicabile che né i giovani volenterosi di Fratelli d’Italia tantomeno famiglie con bambini debbano dedicare il loro sabato e la domenica alla pulizia del nostro territorio comunale molto probabilmente per incompetenza della stessa amministrazione. Fratelli d’Italia Gerenzano continuerà tramite Mattia Falduto a monitorare la situazione e a chiederne conto, rimandando al mittente ogni tentativo di giustificazione in quanto i fatti parlano da soli”.

27042021