SARONNO – Si infiamma il dibattito politico saronnese con il batti e ribatti fra Lega, che vuole organizzare sabato un gazebo in centro per raccogliere firme per l’abolizione del coprifuoco; ed il Pd saronnese contrario a questa iniziativa nell’emergenza coronavirus.

Ecco il nuovo intervento leghista.

Il gazebo Lega si farà all’aperto il pomeriggio del 8 maggio secondo tutte le norme di sicurezza previste da un disciplinare già autorizzato dalle autorità preposte. Non ci facciamo intimidire dal Pd che dimostra di essere il nuovo totalitarismo rosso che addirittura invoca di non autorizzare il nostro gazebo all’aperto per evitare la democrazia e per evitare che si possa dire qualcosa di contrario alla loro narrazione falsa. Pd bugiardo! Il 25 aprile ha lasciato sfilare indisturbati i membri dei centri sociali e molti cittadini di sinistra senza alcuna mascherina e senza mantenere le distanze interpersonali. Le bugie hanno le gambe corte e confidiamo nel buon senso dei cittadini normali.

Le zone tricolori esistono solo in Italia a dimostrazione del fatto che non c’è alcuna scientificità in tale scelta e sono frutto solamente di ignobili scelte politiche che trattano i cittadini come fossero irresponsabili e non in grado di capire le basilari regole di comportamento per evitare il contagio. Il coprifuoco alle ore 22 è assurdo perché non ha alcuna base scientifica. Se si rispettano i protocolli sicurezza alle ore 21, non si vede cosa cambi un’ora dopo alle ore 22. Il coprifuoco è una scelta politica indegna, insensata e provocatoria contro la Repubblica. Ignobile e vergognosa la richiesta del Pd di non autorizzare il gazebo della Lega. Facciamo sapere che abbiamo già avvisato i nostri legali per valutare eventuali azioni da porre in essere non tanto per difendere la Lega, ma per difendere la Repubblica da chi invoca misure anticostituzionali. Il Pd vuole sostituirsi alle autorità competenti e evoca processi sommari ? Ignobile e vergognoso che dopo 1 anno non hanno ancora avuto il tempo per stilare dei protocolli per ogni singola attività commerciale e produttiva per far riaprire in sicurezza tutti. Diverse aziende a rischio biologico esistono nei Comuni intorno a Saronno eppure sono da sempre aperte e non ci sono mai stati incidenti proprio perché i dipendenti rispettano tutti i protocolli alla lettera. L’unico vero irresponsabile è lo Stato italiano, non certo i cittadini lombardi e men che meno la Lega. Il ministro Speranza ed i suoi sodali hanno pure trovato il tempo di scrivere un libro dove pare si propugni la necessità di un reset del capitalismo per stabilire un nuovo regime di stampo sovietico. Vergogna! Sarebbe stato più responsabile investire il tempo e quello del Pd e di M5S nello stilare protocolli di sicurezza per ogni attività commerciale e produttiva in modo di garantire l’art. 1 della Costituzione della Repubblica. “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Invitiamo i cittadini che credono ancora nella Repubblica a venire a sostenerci al gazebo sabato 8 maggio dalle ore 15 alle ore 18, mantenendo la distanza interpersonale, indossando la mascherina e igienizzandosi le mani. Noi abbiamo fiducia nel senso di responsabilità dei cittadini. A tal proposito rinnoviamo l’appello ai cittadini di rispettare tutte le norme ed i protocolli di sicurezza, mantenendo la distanza personale, indossando bene la mascherina sempre nei luoghi chiusi e all’aperto dove non si può mantenere la distanza interpersonale. Il buon senso e la responsabilità personale fanno più delle norme scritte.

Angelo Veronesi Responsabile Lega Lombarda Saronno

(foto: una precedente iniziativa pubblica della Lega di Saronno)

28042021